JD1TV: Vídeo mostra Kiko pilotando avião que morreu com o pai Garon Maia

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra Francisco Veronezi Maia, de apenas 11 anos, pilotando um avião bimotor ao lado do pai, Garon Maia Filho. Os dois morreram após uma aeronave parecida com a do vídeo cair em uma área de mata fechada, entre Rondônia e Mato Grosso, no fim de semana.

Conforme o G1, ainda não existe a confirmação das autoridades a respeito do dia em que as imagens foram gravadas. Pela legislação brasileira, para pilotar um avião é obrigatório ter mais de 18 anos, ensino médio completo e um cadastro junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Enquanto instrui a criança na decolagem, momento em que o vídeo começa a ser gravado, o homem pergunta se “o passageiro pode tomar uma, né Kiko?", enquanto toma um golpe da cerveja que levada.

Para evitar falatório, na mesma gravação, o homem coloca o dedo sobre a numeração que mostra o prefixo do avião bimotor Beechcraft Baron 58. e justifica: "aqui tem que tampar porque se não tem uns p* que enchem o saco", comenta.

Queda – O menino, que morava em Campo Grande com a mãe, passava as férias com o pai Garon quando o avião em que eles estavam caiu na noite do último sábado (29), em uma área de mata fechada em Vilhena.

Conforme o já informado anteriormente pelo JD1 Notícias, o avião bimotor prefixo PR-ITE modelo Baron 58 decolou por volta das 17h50 e desapareceu do radar cerca de cinco minutos depois. Os dois seguiam rumo a fazenda Jaqueline, em um percurso de aproximadamente 15 minutos.

As buscas foram iniciadas ainda na noite em que o acidente aconteceu pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. De acordo com o site Folha do Sul, na manhã deste domingo os militares adentraram a pé na área de mata fechada e encontraram os destroços do avião e os corpos de pai e filho.



