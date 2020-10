Vídeo: Jogador do Náutico tem momento "médico" e faz parto da própria filha

O jogador do Clube Náutico Capibaribe, realizou na quinta-feira (1º) o parto de sua primeira filha, no prédio onde mora, localizado na Zona Norte do Recife. Câmeras do circuito interno do local registraram todo o processo, onde Bryan ajudou a sua mulher, Myllena, no momento de dar à luz.

Pelas imagens, o casal saiu do apartamento pegou o elevador. Assim que chegam ao térreo, Mylenna pede para sentar em uma cadeira e mostra sinais das contrações. No corredor externo, outra câmera flagra Bryan ajudando a mulher enquanto se dirigem ao carro, mas as contrações ficam ainda mais fortes.

"Só gratidão a Deus. Não poderia ser melhor... fiz o parto da minha filha. Obrigado, meu Deus", escreveu o jogador, no Instagram, postando uma foto da nova integrante da família.

O video foi publicado em sua conta no Instagram, confira.

