Jorge, da dupla Jorge e Mateus, engravida melhor amiga da ex-mulher

Jorge, da dupla com Mateus, se envolveu em uma confusão em família. O sertanejo engravidou a namorada, Rachel Boscati, com quem tem um relacionamento desde o começo do ano. A informação da gravidez foi divulgada pelo colunista Leo Dias no dia 16 de outubro.

A confusão começa por Rachel ser amiga de infância da ex-mulher de Jorge, Iná, e ter sido madrinha de casamento. Para complicar ainda mais, Rachel é ex-mulher de Pedro Freitas, irmão de Iná e ex-cunhado de Jorge. Nas redes sociais, Pedro postou uma foto um tanto quanto ofensiva para a ex.

"Desejo toda felicidade neste momento, como na?o conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo, Barcelona, equipe do Villa Mix e pegou o Jorge Príncipe do Egito de Barba da Mesopota?mia, seu ex-cunhado e marido da sua melhor amiga”, escreveu.

Confira aqui a publicação de Pedro na integra.

