Jornalista revela fotos de Gugu com possível companheiro

O jornalista do mundo dos famosos, Leo Dias, publicou uma matéria nesta sexta-feira (7) afirmando que o falecido apresentador Gugu Liberato, tinha um relacionamento com Thiago Salvatico.

De acordo com Leo Dias, o apresentador que faleceu em novembro do ano passado vítima de um acidente doméstico, mantinha um relacionamento amoroso com Thiago e inclusive fez uma viagem com ele para Singapura.

Apesar de terem viajado pelo país na Ásia juntos, os dois mantinham o relacionamento em segredo. Nenhum dos dois postou fotos juntos, mas publicaram fotos no mesmo lugar e com legendas semelhantes.

Ao saber da morte do apresentador, o suposto namorado postou em duas fotos, já deletadas, as seguintes legendas. “Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz @guguliberato #guguliberato #gugu” e “Sem palavras #guguliberato”.

Leo Dias disse que entrou em contato com Thiago no final do ano passado, mas ao se identificar, o companheiro de Gugu ficou mudo e pediu para retornar a ligação depois. Entretanto, nunca mais atendeu os telefonemas.

O jornalista também afirmou que tentou entrar em contato com outros dois homens com quem Gugu teria se relacionado, mas não obteve sucesso.

A assessoria do apresentador também não se pronunciou sobre o caso.

