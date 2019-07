Jovem é atingido por carro em alta velocidade enquanto empinava moto

Rauster Campitelli, com informações do G1

Um vídeo que mostra um acidente impressionante na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas (SP), viralizou nas redes sociais esta semana. Nas imagens, um jovem empina uma moto na faixa da esquerda, sentido Indaiatuba (SP), na altura do Jardim São José, quando é atropelado por um carro em alta velocidade.

O acidente foi registrado na madrugada de sábado (20), por volta das 3h40. Apesar do forte impacto com o veículo, o motociclista, de 19 anos, teve apenas ferimentos leves e foi atendido no Pronto Socorro São José. Segundo a Polícia Civil, o motorista parou para prestar socorro.

O vídeo mostra três rapazes empinando as motocicletas no meio da rodovia. O jovem que está filmando ultrapassa o motociclista que está na faixa da esquerda e continua gravando o amigo. Alguns segundos depois, o jovem é atropelado por um carro e lançado para o alto.

O motociclista que cometeu a imprudência ao conduzir a motocicleta teve alta da unidade médica no mesmo dia. Após voltar para casa, gravou um vídeo para dizer que sobreviveu ao acidente. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não informou se a Polícia Civil abrirá inquérito para apurar a ocorrência e os envolvidos.

Confira o vídeo:

