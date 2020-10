Jovem morre após alimentar porcas no cio, e ser atacado por 'porco alfa'

Marcos Tenório, com informações do G1 Grande Minas

Após ter sido mordido por um porco na perna esquerda, um jovem de 19 anos morreu na zona rural de Unaí (MG), nesta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que ele estava alimentando outros porcos quando foi atacado pelo animal.

O rapaz foi socorrido inconsciente pelo patrão, e foi levado até o hospital municipal da cidade. Mas o rapaz perdeu muito sangue e não resistiu ao ferimento.

Segundo informações da polícia que foram até o local, um homem que estava próximo informou que estava tirando leite quando ouviu gritos de socorro. Em seguida, ele se deparou com o jovem perdendo bastante sangue e informando que porco o havia mordido.

Ele relatou ainda que tirou o jovem de dentro do chiqueiro e entrou em contato com o patrão solicitando por ajuda.

Na fazenda havia bastante sangue no chão pelo caminho que o jovem passou. Conforme o G1, os militares avistaram porcas no cio e um porco com manchas de sangue na região da cabeça, demonstrando estar nervoso.

O corpo da vítima foi encaminhado até o Instituto Médico Legal de Unaí. A Polícia Civil vai investigar as causas do incidente.

