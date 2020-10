Jovem que estava desaparecido a 24 dias é encontrado com vida

O jovem Matheus Soliman, 22 anos, que estava desaparecido há 24 dias depois de sofrer uma queda de avião, foi encontrado com vida nesta quarta-feira (28). Matheus é de Primavera do Leste, em Mato Grosso e desapareceu no dia 4 de outubro, enquanto fazia um voo entre São Luís (MA) e Machadinho do Oeste (RO).

De acordo com UOL, Matheus passou três semanas perdido em uma área de mata, e ontem conseguiu chegar até uma fazenda e pedir ajuda. Através de uma chamada de vídeo, ele falou com os familiares. A fazenda em que o jovem se abrigou fica em Colniza (MT), cidade próxima à divisa com Rondônia.

Matheus teria ido para São Luís, no Maranhão, no final de setembro depois de receber uma proposta para aprender a pilotar avião. O jovem, que sonha em ser piloto, então viajou para a capital onde ficou uma semana em treinamento.

Sem nenhum ferimento, o cantor foi levado hoje de manhã para Vilhena (RO). Em seguida, ele viajou a Primavera do Leste, onde a família dele mora.

