Juíza manda soltar Eduardo Cunha por causa do coronavírus

A juíza Gabriela Herdt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, mandou o ex-presidente da Câmara dos Deputados para a prisão domiciliar por causa da pandemia do novo coronavírus.

Com 61 anos, Cunha faz parte do grupo de risco da Covid-19. De acordo com o portal Uol, a decisão desta tarde só vale enquanto durar a crise da doença, ou enquanto o estado de saúde de Cunha justificar cuidado especial.

Cunha está preso desde o mês de outubro de 2016. Ainda não há informações se ele já deixou a prisão.

