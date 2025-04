Julgamento do Núcleo 2 da trama golpista começa após feriado de Tiradentes

Após o julgamento que tornou réus os integrantes do "Núcleo Crucial", com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros oito aliados no atentado golpista de 8 de janeiro de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) retoma os trabalhos no próximo dia 22 de abril.



Desta vez, serão julgados nos dias 22 e 23, os membros do "Núcleo 2", responsáveis pelo gerenciamento de ações. São seis acusados, entre eles o general da reserva Mário Fernandes e ex-assessores diretos de Bolsonaro. Eles são acusados de dificultar o acesso de eleitores às urnas no segundo turno das eleições em 2022, utilizando a máquina pública, no caso, a PRF.



A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou os acusados por obstrução deliberada do sistema eleitoral.



Demais julgamentos

O próximo grupo a ser julgado pelo STF será o 'Núcleo 4', nos dias 6 e 7 de Maio. Eles atuavam na estratégia de desinformação para descredibilizar o sistema eleitoral. Entre os acusados estão militares da reserva e um ex-agente da ABIN que teriam, entre outras coisas, financiado campanhas organizadas de fake news.



O Núcleo 3'' será julgado nos dias 20 e 21 de maio. Eles são acusados por ações coercitivas composto por generais e coronéis da ativa e da reserva que facilitariam a decretação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que abriria caminho para ruptura institucional.



Se a maioria dos ministros aceitar a denúncia, os acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF.

