Juliana Oliveira detalha episódio de estupro e diz que era trancada no banheiro do SBT

A comediante Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite, do SBT, divulgou um relato nas redes sociais nesta terça-feira (15), detalhando o caso de estupro e afirmou que, após o ocorrido, foi trancada diversas vezes no banheiro pela produção do programa para não encontrar Otávio Mesquita nos estúdios.

O caso de estupro teria acontecido durante a gravação do talk show em 2016. Segundo a comediante, Mesquita passou as mãos em suas partes íntimas sem consentimento logo após entrar no palco.

“O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um ‘chega pra lá’ nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda, ele me agarrou à força”, relatou.

De acordo com Juliana, a produção do The Noite ignorou as suas reclamações feitas no mesmo dia da gravação e optou apenas por não convidar Mesquita novamente como entrevistado. No entanto, o apresentador continuava frequentando os estúdios para gravar bastidores ou conteúdos para redes sociais.

Quando isso acontecia, Juliana era escondida no banheiro pela equipe. “Otávio Mesquita invadia o The Noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu, como se a criminosa fosse eu”, disse.

Ela afirma que esse tipo de situação perdurou por anos e que só começou a compreender a gravidade do ocorrido em 2020, ao ver Danilo Gentili — apresentador do programa — defender publicamente a comediante Dani Calabresa nas acusações contra Marcius Melhem.

Juliana também revelou que teve receio de denunciar o caso anteriormente, temendo represálias por estar lidando com "gente grande". A denúncia formal à ouvidoria do SBT foi feita em 2023, mas, em fevereiro deste ano, ela foi demitida da emissora após 11 anos de trabalho.

“Eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem mesmo elas me ouviram. Só fui à Justiça porque o SBT não fez absolutamente nada”, afirmou.

O caso foi levado ao Ministério Público de São Paulo, que solicitou à Polícia Civil a abertura de inquérito para investigar a denúncia. O caso segue sob investigação.

