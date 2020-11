Júlio Croda se diz "honrado", por estar entre os pesquisadores mais publicados do país

Em um levantamento feito pela Universidade de São Paulo (USP), o Brasil está entre os países que mais fizeram publicações cientificas durante a pandemia, ficando em 11° lugar no mundo em publicações. Sendo a USP a universidade brasileira que mais fez levantamentos científicos no mundo, entre as 20 primeiras.

As informações fazem parte de um levantamento realizado pela Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica (AGUIA), a pedido da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP a partir das informações da plataforma Dimensions.

Até o último dia 17 de outubro foram produzidas e registradas 168.546 publicações sobre covid-19 no ano de 2020 em todo o mundo. A maior parte das publicações são artigos (132.406) e pre-prints (29.349), que são versões prévias de textos científicos. A plataforma não inclui dissertações e teses. Os países com maior número de publicações são Estados Unidos (34.129), China (15.990) e Reino Unido (14.724). Com 4.029 publicações, o que representa 2,39% da produção mundial, o Brasil é o 11º pais que publicou trabalhos sobre covid-19, à frente de países como Holanda (2.576 publicações), Suíça (2.556) e Japão (2.351).

Dentre os pesquisadores brasileiros mais publicados está o sul-mato-grossense Júlio Henrique Rosa Croda, com 20 publicações, representando a Fiocruz. Ele está logo atrás da pesquisadora Marta Giovanetti, também da Fiocruz, com 26 publicações.

Em conversa com o JD1 Noticias, Croda se disse se sentir honrado por ser o segundo no quesito de publicação e o quarto na questão de pesquisadores mais citados. “É muita colaboração, eu represento muitas pessoas e colabores. É um prazer ter esse reconhecimento, tudo isso é muito importante e fruto de um trabalho árduo de meses. Estamos ai trabalhando, cumprindo nossa função que é produzir ciência aqui no Brasil”, diz Croda.

