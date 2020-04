‘Junte eu e o Mandetta e divida por dois’, pede Bolsonaro a Teich

O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta sexta-feira (17) para que o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, some ele e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e “divida por dois” para chegar ao resultado que “interessa” ao país no combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Bolsonaro deu a declaração durante a posse de Teich, que teve a presença do ex-ministro Mandetta, demitido por divergir do presidente sobre as ações de enfrentamento à Covid-19.

O presidente repete em seguidos discursos que a economia também precisa ser levada em conta e incentiva a retomada das atividades comerciais, flexibilizando o isolamento social adotado por estados e municípios.

“Junte eu e o Mandetta e divida por dois. Pode ter certeza que você vai chegar naquilo que interessa para todos nós. Não queremos vencer a pandemia e daí chamar o doutor Paulo Guedes para solucionar as consequências de um povo sem salário, sem dinheiro e quase sem perspectiva em função de uma economia que a gente ve que está sofrendo vários revezes”, projetou Bolsonaro.

Na cerimônia de posse, o novo ministro da Saúde afirmou que terá "foco nas pessoas" e que fará um trabalho de parceria com estados e municípios para conter o coronavírus.

A troca no comando da pasta ocorreu em meio à pandemia vírus. Até esta quinta-feira (16), o Brasil já havia confirmado 30.891casos da covid-19 e 1.952 mortes provocadas pela doença.

"Acompanhar a diariamente a evolução em cada estado e município de como está evoluindo a covid-19 e outros problemas que possam estar relacionados à saúde. Trabalhando com os estados, com os municípios para que a gente consiga ter uma agilidade na solução de problemas que vão surgir. Você tem que analisar todo dia o que está acontecendo, fazer planejamento e executar", afirmou Teich.

Deixe seu Comentário

Leia Também