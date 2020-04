Justiça americana acusa a TV Globo por esquema de corrupção internacional

Mauro Silva, com informações do R7

A TV Globo é investigada por se envolver em um esquema de corrupção internacional no que se refere a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. A emissora é acusada de pagar propina para ter o direito de transmissão do evento esportivo. O caso foi revelado pela Justiça americana nesta segunda-feira (6).

Além da emissora brasileira, o canal americano Fox Sports e da rede mexicana Televisa também estão sendo acusadas no esquema de corrupção. Ao menos dois executivos da Fox foram acusados de criarem uma empresa fantasma na Europa e no Caribe para esconder o dinheiro das transações de suborno.

A Globo é suspeita de fazer uma transferência suspeita no valor de US$ 2 milhões. De acordo com reportagem exibida no Jornal da Record, o jornalista americano Ken Bensinger, autor do livro Cartão vermelho: Como os dirigentes da Fifa criaram o maior escândalo da história do esporte, afirma que pagamentos também foram feitos no mesmo esquema para garantir os direitos de transmissão das copas de 2026 e 2030. "Encorajo as pessoas a procurarem saber quem tem esses direitos no Brasil. Talvez seja uma informação útil", disse.

Conforme a Justiça do Estados Unidos, o ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) Ricardo Teixeira teria recebido propina para votar a favor do Qatar como sede da Copa do Mundo de 2022.

Deixe seu Comentário

Leia Também