Justiça nega indenização a analista que participou do Lollapalooza durante atestado

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, negou o pedido de indenização por doença ocupacional feito por uma analista de redes sociais, revertendo a sentença de primeira instância que havia determinado o pagamento de mais de R$ 200 mil em favor da trabalhadora.

A decisão foi tomada após constatação de que a autora participou do Festival Lollapalooza enquanto estava afastada por atestado médico, sob alegação de transtornos psíquicos.

No processo, a ex-funcionária afirmou que desenvolveu síndrome do pânico e depressão em razão da alta demanda no trabalho, que incluía a análise diária de aproximadamente mil vídeos, além de pressões excessivas.



Contudo, o TRT entendeu que a doença tinha caráter preexistente e multifatorial, com histórico de tratamento psicológico anterior à sua contratação.

A magistrada responsável destacou que a ida ao festival indicava um grau de funcionalidade incompatível com o quadro clínico alegado. O tribunal também considerou a inexistência de nexo causal com o trabalho e o fato de que a empresa oferecia apoio psicológico 24 horas, além de pausas extras. A decisão ainda é passível de recurso.

