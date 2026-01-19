Menu
Brasil

Lauana Prado revela gravidez pouco depois do fim do relacionamento com Tati Dias

Em comunicado publicado nas redes sociais, a cantora classificou a gravidez como seu "maior projeto" e sua "maior bênção"

19 janeiro 2026 - 08h36Vinícius Santos
Lauana Prado - Foto: Divulgação / Fabio PonceLauana Prado - Foto: Divulgação / Fabio Ponce  

A cantora Lauana Prado anunciou na madrugada desta segunda-feira (19) que está grávida. A novidade foi revelada por meio de um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, narrado pela própria artista, e rapidamente repercutiu entre fãs, amigos e colegas do meio musical.

Na publicação, Lauana compartilhou um texto emocionado ao falar sobre o novo momento da vida. Segundo ela, a gestação representa a realização de um sonho antigo e o início de um “capítulo muito especial”. 

A cantora destacou que a maternidade sempre esteve em seus planos e descreveu a gravidez como seu “maior projeto” e “maior bênção”.

“Há algumas semanas, a minha vida ganhou um novo sentido. (…) Ser mãe sempre esteve nos meus planos, e daqui pra frente seremos dois corações batendo em um só”, escreveu a artista.

A notícia gera grande repercussão nas redes sociais, com uma enxurrada de mensagens de carinho, felicitações e boas-vindas ao bebê. Fãs celebraram o anúncio e elogiaram a coragem e a sinceridade de Lauana ao compartilhar o momento.

Além das manifestações positivas, o anúncio também chamou atenção por ocorrer dias após a cantora tornar público o fim do relacionamento com Tati Dias. O término havia sido anunciado recentemente.

 

