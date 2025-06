Lei aprova uso de multas para custear CNH de pessoas baixa renda

Saiba Mais Brasil Proposta para exame toxicológico para CNH A e B é vetada

Foi sancionada a Lei 15.153 de 26 de junho de 2025, aprovada no Congresso que garante a destinação dos recursos arrecadados com multas de trânsito para ajudar no pagamento de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda.

Foi vetado do texto a obrigação do exame toxicológico nos processos de habilitação das categorias A e B.

Serão beneficiados com a medida, que inclui despesas do processo de habilitação como taxas, aulas teóricas e práticas, entre outros custos, as pessoas inscritas no CadÚnico, o cadastro do governo federal que reúne famílias em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente o Código de Trânsito Brasileiro prevê que as multas sejam usadas apenas para ações ligadas ao trânsito, como sinalização, fiscalização, renovação de frota e educação.

A nova Lei altera essa regra para incluir o subsídio à formação de novos motoristas de baixa renda.

