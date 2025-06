Lei é promulgada pelo Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel

Sem a sanção do presidente Lula, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), promulgou nesta quarta-feira a lei que institui o Dia da Amizade Brasil-Israel, que será celebrado anualmente em 12 de abril. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (26).

Diante do conflito que envolveu Israel e Irã, com desaprovação do presidente Lula, o mandatário decidiu não se manifestar sobre a sanção do texto.

"A proposta tramitou por 12 anos no parlamento brasileiro. A sua aprovação unânime no Senado Federal ocorreu em maio de 2025. É prova do reconhecimento coletivo, suprapartidário e institucional da importância deste gesto simbólico. Ao longo deste tempo, nunca se perdeu o sentido desta homenagem", afirmou Alcolumbre.

