Lei Federal incentiva doação de cabelos a pessoas em tratamento contra o câncer

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (30), a Lei que cria a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo a Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer e Vítimas de Escalpelamento.



A Campanha será realizada anualmente na semana do Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado no dia 27 de novembro, sendo coordenada pelo Poder Executivo federal, com participação da sociedade civil organizada.



“A campanha tem por finalidade conscientizar a população sobre a importância da doação de cabelos para a recuperação da autoestima de pessoas carentes em tratamento de câncer e vítimas de escalpelamento, bem como informar acerca dos procedimentos necessários para a doação e dos locais onde poderá ser feita”, diz trecho da Lei.

