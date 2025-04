Lei garante monitoramento eletrônico a acusados de violência doméstica

O presidente Lula sancionou a medida aprovada no Congresso Nacional que obriga o monitoramento eletrônico de pessoas acusadas de violência doméstica durante aplicação de medida protetiva de urgência.

A Lei Nº 15.125, DE 24 DE ABRIL DE 2025 altera a Lei Maria da Penha para garantir que o agressor fique afastado da vítima durante a aplicação da medida protetiva.



No âmbito da violência doméstica o Art. 22 da Lei passa a contar com o trecho: "A medida protetiva de urgência poderá ser cumulada com a sujeição do agressor a monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação.



A Lei entrou em vigor na data de sua publicação.



