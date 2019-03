Leilão de áreas portuárias de Vitória e Cabedelo rendem R$ 219,5 mi

Da redação com assessoria

O leilão de quatro áreas portuárias, ocorrido na sexta-feira (22), confirmou as expectativas e vai render ao governo federal R$ 219,5 milhões. Os consórcios vencedores terão que investir R$ 200 milhões nas áreas, no prazo de 25 anos de arrendamento.

Das quatro áreas, três ficam em Cabedelo (PB) e uma em Vitória (ES). O Consórcio Navegantes Logística arrematou a área VIX 30, no Porto de Vitória, por R$ 165 milhões. Já o Consórcio Nordeste levou as três áreas do Porto de Cabedelo (PB) por R$ 54,5 milhões. “São mais quatro ativos, que agora passam para a iniciativa privada. Isso vai trazer mais investimentos, que é o nosso grande objetivo”, avaliou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Áreas portuárias

O arrendatário do terminal VIX-30, no Porto de Vitória (ES), uma área nova, ainda sem estrutura física, terá que investir R$ 128 milhões nos 74 mil metros quadrados dedicados à movimentação de combustíveis. Com os investimentos, a capacidade de movimentação de combustíveis será ampliada em 1,7 milhão toneladas por ano. Atualmente, à capacidade dinâmica atual de 2,55 milhão toneladas anuais.

Para a A AI-01, com 18.275 metros quadrados de extensão, será exigido, por contrato, um mínimo de 19 mil toneladas de capacidade estática de armazenagem. Já na a AE-10, com 18.344 metros quadrados, os investimentos serão de R$ 36,5 milhões no atendimento da capacidade estática de armazenagem em tanques de aço de carbono de telhado fixo e de uma estação de descarga e de carregamento.Na área AE-11, que tem 20.465 metros quadrados, a previsão é de um aumento de capacidade estática de 12.962 metros quadrados, para 31.288.

