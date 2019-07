Leilão do 5G pode ser realizado até julho de 2020

Saiba Mais Tecnologia Governo lança consulta pública para estratégia das redes móveis 5G

Durante a Smart City Expo Brasil, que aconteceu em São Paulo na segunda-feira (22), o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Júlio Semeghini, anunciou que o governo pretende fazer o leilão do 5G ainda no primeiro semestre do próximo ano.

A internet 5G é capaz de ampliar a velocidade de tráfego na internet, entre outras melhorias de infraestrutura, será fundamental para implantar projetos de cidades inteligentes.

o ministro aponta a importância do feito.“O modelo do 5G que vamos colocar tem uma visão nacional do uso do espectro, tem oportunidade das frequências maiores para trabalhos regionais, tanto municipais, quanto regiões metropolitanas, como nos estados. Isso é uma coisa muito importante”, afirmou.

Ao falar para uma plateia formada por gestores municipais e empresas no ramo de tecnologia, Semeghini destacou a proposta do governo federal de que o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) seja utilizado como fonte de recursos para viabilizar projetos de cidades inteligentes. “Em agosto vamos fazer uma apresentação e agilizar o debate com Congresso brasileiro. É um projeto de lei que precisa ser alterado para que possamos ter parte desses quase R$ 2 bilhões por ano que são arrecadados, e não são aplicados”, apontou.

O Smart City Expo Brasil segue até o dia 24. O evento reúne especialistas e líderes de iniciativas inovadoras que podem ser implementadas em propostas de cidades inteligentes.

