Leonardo gera revolta ao ser flagrado jogando futebol; ele testou positivo para Covid-19

O cantor Leonardo, que testou positivo para a Covid-19 nesta semana, foi envolvido em uma polêmica ao ser exposto por colunista, que flagrou o sertanejo jogando futebol mesmo infectado pelo vírus.

Segundo informações do jornalista Erlan Bastos, Leonardo, que testou positivo para a Covid-19 na terça-feira (8), logo após se recuperar de dengue, curtiu a segunda-feira (7) e jogou futebol com amigos na Arena Londrina, no Paraná, mesmo sabendo que a esposa já estava infectada.

O cantor sertanejo aparece em fotos e vídeos dos amigos no Instagram – que não tiveram identidade revelada – e, além de jogar futebol, curtiu a noite na piscina, ignorando os protocolos de saúde e distanciamento social. A assessoria do sertanejo não se pronunciou sobre a atitude.

Com a ação, Leonardo pode ter infectado todos os amigos, pois aparecia abraçando os presentes em todas as fotos. As informações eram de que o cantor sertanejo estaria, agora, isolado em um apartamento com sua esposa e sogra.

