Loterias Caixa pode pagar mais de R$ 100 milhões neste sábado

Os sorteios da Mega-Sena e da + Milionária acontecem no sábado (28), a partir das 19h (horário de MS), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

O prêmio da Mega-Sena pode chegar a R$ 75 milhões. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

O concurso da +Milionária tem prêmio estimado em R$ 25,5 milhões. Na aposta simples, é preciso marcar seis números e dois “trevos”. Para apostas múltiplas, o apostador pode escolher de seis a 12 números e de dois a seis trevos. O valor de uma aposta simples é de R$ 6. Nas lotéricas também é possível participar dos bolões.

A modalidade se destaca por oferecer o prêmio principal mínimo de R$ 10 milhões por sorteio e dez faixas de premiação. Mais detalhes sobre a modalidade na página.

Do valor arrecadado pelas Loterias da Caixa, quase metade é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente.

