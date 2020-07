Luan Santana demite banda

Joilson Francelino, com Metrópoles

O cantor sul-mato-grossense, Luan Santana, demitiu sua banda, equipe técnica e produção. Os trabalhadores eram contratados via CLT e o cantor alega que o desligamento permitirá que eles tenham acesso ao seguro desemprego e outras medidas protetivas.

A expectativa é que, após o fim da pandemia e a normalização do mercado, os funcionários sejam recontratados. Em nota, a assessoria de imprensa do cantor confirmou a situação. “Os departamentos jurídico e administrativo de Luan Santana concluíram pela necessidade de encerrar os contratos com sua equipe de estrada, que envolve banda, técnicos e produção”, afirmaram.

Na nota, a assessoria de Luan ressaltou que o cantor, mesmo sem os shows, manteve os contratos por cerca de cinco meses e que a ideia é recontratar os 20 funcionários desligados: “Com a esperança e o desejo de que o mercado artístico-musical se normalize o mais rápido possível, informa o intuito de priorizar futura recontratação de pessoas que já integram sua equipe”.

