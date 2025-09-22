Menu
segunda, 22 de setembro de 2025
Brasil

Lula abre a 80ª Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira

O discurso do líder brasileiro será seguido pelo presidente dos Estados Unidos, país anfitrião

22 setembro 2025 - 13h52Sarah Chaves
Presidente Lula em discurso na ONUPresidente Lula em discurso na ONU   (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abrirá a 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, amanhã (23), a partir das 10h (Brasília) sendo o primeiro orador, seguido pelo presidente dos Estados Unidos, país anfitrião. Desde 1955, o Brasil tem a tradição de iniciar os discursos.

O Debate Geral, principal momento da Assembleia, deve abordar temas urgentes como mudanças climáticas, segurança internacional, desigualdade social e econômica, saúde pública e a reforma das instituições multilaterais. Além disso, será retomada a Conferência Internacional para a Solução da Questão Palestina, buscando a implementação da solução de dois Estados, israelense e palestino, vivendo lado a lado em paz.

A Assembleia Geral reúne líderes dos 193 países membros da ONU, além dos Estados observadores Santa Sé e Palestina, e da União Europeia.

A ordem das falas começa com a abertura feita pelo presidente da Assembleia Geral, seguida pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e pela presidente da Assembleia, Annalena Baerbock.

Depois, o Brasil faz seu discurso, seguido pelos Estados Unidos como país anfitrião. A partir daí, a sequência dos oradores segue a hierarquia protocolar, geralmente priorizando chefes de Estado, depois vice-chefes, príncipes herdeiros, chefes de governo, ministros e outros representantes, com a lista organizada também pela ordem de chegada.

Os discursos têm limite voluntário de cerca de 15 minutos, e o Debate Geral ocorre ao longo de vários dias, com cada país apresentando seu posicionamento sobre os desafios globais atuais.

