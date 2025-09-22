Lula abre a 80ª Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abrirá a 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, amanhã (23), a partir das 10h (Brasília) sendo o primeiro orador, seguido pelo presidente dos Estados Unidos, país anfitrião. Desde 1955, o Brasil tem a tradição de iniciar os discursos.

O Debate Geral, principal momento da Assembleia, deve abordar temas urgentes como mudanças climáticas, segurança internacional, desigualdade social e econômica, saúde pública e a reforma das instituições multilaterais. Além disso, será retomada a Conferência Internacional para a Solução da Questão Palestina, buscando a implementação da solução de dois Estados, israelense e palestino, vivendo lado a lado em paz.

A Assembleia Geral reúne líderes dos 193 países membros da ONU, além dos Estados observadores Santa Sé e Palestina, e da União Europeia.



A ordem das falas começa com a abertura feita pelo presidente da Assembleia Geral, seguida pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e pela presidente da Assembleia, Annalena Baerbock.

Depois, o Brasil faz seu discurso, seguido pelos Estados Unidos como país anfitrião. A partir daí, a sequência dos oradores segue a hierarquia protocolar, geralmente priorizando chefes de Estado, depois vice-chefes, príncipes herdeiros, chefes de governo, ministros e outros representantes, com a lista organizada também pela ordem de chegada.

Os discursos têm limite voluntário de cerca de 15 minutos, e o Debate Geral ocorre ao longo de vários dias, com cada país apresentando seu posicionamento sobre os desafios globais atuais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também