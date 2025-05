Lula anuncia US$ 1 bi de investimentos da China em combustível renovável do Brasil

A primeira agenda oficial em Pequim do presidente Lula em sua quarta viagem à China começou nesta segunda-feira (12), com quatro audiências com executivos de empresas chinesas ligadas aos setores de energia sustentável e defesa.

Os encontros resultaram no anúncio de investimentos de US$ 1 bilhão na produção de SAF (combustível renovável para aviação) por meio da Envision Group, e na criação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em parceria entre a Windey Technology e a SENAI CIMATEC na área de energia renovável.



“O presidente atendeu separadamente várias empresas que vão investir no Brasil, fazer parcerias com instituições brasileiras, montar centros de pesquisa, e gerar desenvolvimento de tecnologia na área de energia”, disse o ministro Rui Costa (Casa Civil), ao final dos encontros. “Concluímos uma audiência com um anúncio de investimento de US$ 1 bilhão para a produção de SAF a partir da cana-de-açúcar no Brasil. O Brasil se tornará um dos maiores produtores de combustíveis verdes de aviação”. O SAF é uma alternativa ao combustível aeronáutico de origem fóssil, produzido a partir de matérias-primas e processos que atendam a padrões de sustentabilidade.



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira revelou que outros investimentos deverão ser anunciados ainda durante esta visita de Estado.

Além de Lula, Rui Costa e Alexandre Silveira, participaram das reuniões, os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Frederico de Siqueira Filho (Comunicações), além do embaixador do Brasil na China, Marcos Bezerra Abbott Galvão, do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.



Um Memorando de Entendimento sobre Sistema de Gestão e Segurança Pública para Cidades Inteligentes entre a Telebras e a Norinco Brasil foi assinado na ocasião.



Desde 2004, quando o presidente Lula visitou a China pela primeira vez, o comércio bilateral cresceu mais de 17 vezes. Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, em 2023 chegou ao recorde de US$ 157,5 bilhões, com exportações brasileiras de US$ 104,3 bilhões, importações de US$ 53,1 bilhões e superávit para o Brasil de US$ 51,14 bilhões. As exportações brasileiras para a China foram superiores à soma das vendas do país para os Estados Unidos (US$ 36,9 bilhões) e para a União Europeia (US$ 46,3 bilhões).



Brasil e China têm mantido diálogo em mecanismos como BRICS, G20, OMC e BASIC (articulação entre Brasil, África do Sul, Índia e China na área do meio ambiente). Neste sentido, a visita de Lula permitirá que o presidente brasileiro e o presidente chinês, Xi Jinping, com quem Lula se encontra nesta terça-feira (13/5), explorem sinergias entre suas políticas de desenvolvimento e programas de investimento e estreitem a coordenação sobre tópicos regionais e multilaterais.



