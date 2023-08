Lula anunciará retomada do 'Luz para Todos' nesta sexta-feira

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Além da retomada do programa Luz Pra Todos, o presidente Lula anuncia a Programa de Descarbonização da Amazônia em evento na Praça Digital, em Parintins, no Amazonas na próxima sexta-feira (4).

O Luz para Todos tem como conceito garantir o fornecimento de energia elétrica à população brasileira residente em regiões remotas da Amazônia Legal. O programa se pauta por diretrizes de combate à pobreza energética e de valorização e respeito à cultura de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.

Já o Programa de Descarbonização da Amazônia pretende adicionar 211 localidades que ainda não estão conectadas ao Sistema Interligado Nacional. São cerca de três milhões de consumidores. As soluções oferecidas para conexão desses locais virão prioritariamente de fontes renováveis, como biodiesel, solar, biogás e biomassa. O programa também prevê interligação de transmissão e distribuição de energia e ações de conectividade, levando internet a áreas remotas.

No mesmo local, será anunciada a interligação dos municípios de Parintins (AM), Itacoatiara (AM) e Juruti (PA) ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica e haverá a assinatura de Ordem de Serviço do Linhão entre Manaus (AM) - Boa Vista (RR).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também