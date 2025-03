Lula assina criaÃ§Ã£o do Consulado-Geral do Brasil na Cidade do MÃ©xico

O presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, assinaram o decreto que institui o Consulado-Geral do Brasil na Cidade do México.



A medida passa a vigorar na data de sua publicação no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24).



