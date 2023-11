Lula assina GLO e anuncia reforço na fronteira de MS para combater o crime organizado

Na última quarta-feira, dia 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) visando intensificar o enfrentamento ao crime organizado. O decreto concede poderes ao Governo Federal para empregar as Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal em ações nos principais portos e aeroportos do país.

O documento permite a atuação nos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí (RJ) e Santos (SP), além do Aeroporto do Galeão, no Rio, e de Guarulhos, em São Paulo. Entretanto, é importante ressaltar que a GLO somente tem validade em territórios de jurisdição federal.

O presidente anunciou que o Exército e a Aeronáutica, em cooperação com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, reforçarão as ações na faixa de fronteira do Brasil com países vizinhos. O foco principal dessas ações estará nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Nestes estados, o governo deve mobilizar um aumento de efetivos e reforçando os equipamentos, com ênfase nas forças da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, implementará o Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos (CIFRA) visando descapitalizar o poder financeiro das organizações criminosas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também