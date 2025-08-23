Menu
Brasil

Lula cobra efetivação de acordos climáticos durante cúpula em Bogotá

"Muito já foi negociado, mas pouco foi cumprido. Precisamos de uma nova governança mundial", declarou o presidente

23 agosto 2025 - 11h10Sarah Chaves
Presidente Luiz Inácio Lula da SilvaPresidente Luiz Inácio Lula da Silva   (Ricardo Stuckert/PR)

Durante a V Cúpula de Presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) em Bogotá, na Colômbia nesta sexta-feira (22), o presidente Lula destacou a importância de uma ação conjunta para combater as mudanças climáticas e proteger a Amazônia.

Lula afirmou que a crise climática só poderá ser superada por meio do multilateralismo, defendendo a criação de um Conselho do Clima dentro da ONU para mobilizar os países a cumprirem seus compromissos. "Não existe saída individual para a crise climática. Não há outro meio de superá-la além do multilateralismo. Muito já foi negociado, mas pouco foi cumprido. Precisamos de uma nova governança mundial. Se a ONU é o lugar que criamos para tratar dos temas mais importantes da humanidade, é lá que a mudança do clima deve estar. Vamos trabalhar para que se crie um Conselho do Clima, capaz de mobilizar os países a efetivarem seus compromissos”, defendeu Lula.

A Cúpula, realizada na Casa de Nariño, contou com a presença de representantes de Brasil, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O evento é uma continuidade da Cúpula de Belém, que em 2023 lançou uma agenda comum focada na proteção da Amazônia, desenvolvimento sustentável e valorização dos povos indígenas.

Lula também destacou que a Cúpula de Bogotá marca o início da preparação para a COP30, que acontecerá em Belém. Ele ressaltou que a Amazônia deve ser protegida não apenas pelas questões ambientais, mas também pela defesa dos direitos dos povos que vivem na região. O presidente colombiano, Gustavo Petro, alertou sobre a necessidade urgente de evitar o ponto de não-retorno climático, com ênfase na preservação da floresta Amazônica.

A Cúpula também teve como foco a Declaração de Bogotá, que deverá fortalecer a cooperação entre os países amazônicos, e o apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), uma iniciativa brasileira para garantir recursos a longo prazo para a preservação das florestas.

