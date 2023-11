Lula conversa com primeiro-ministro da Índia para cooperação entre os países

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou ao telefone na manhã desta sexta-feira (10), com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Lula parabenizou novamente o êxito da organização indiana do G20, e reafirmou interesse de cooperar com a Índia durante a presidência brasileira.

O presidente Lula agradeceu os convites para tomar parte da segunda cúpula virtual Vozes do Sul Global (17/11) e da cúpula virtual do G20 (22/11), e confirmou participação em ambas.

Lula lamentou o conflito no Oriente Médio e relatou os esforços já realizados para o retorno ao Brasil de 1.445 pessoas que estavam em Israel e na Cisjordânia. Comentou que o Brasil aguarda a liberação da fronteira de Gaza para a repatriação de 34 pessoas - brasileiros e seus parentes palestinos - a partir do Egito.

No mesmo sentido, ambos trocaram impressões a respeito da fragilidade do multilateralismo, exemplificado pelo veto à proposta brasileira no Conselho de Segurança da ONU, não obstante o expressivo apoio que obteve e sem que qualquer outra proposta fosse aprovada. Lula sugeriu também a realização de uma reunião de chanceleres do IBAS (fórum de diálogo entre Índia, Brasil e África do Sul) no próximo semestre, como etapa preparatória para uma cúpula do grupo, ainda em 2024.

O presidente reiterou a necessidade de contar com a parceria da Índia na defesa da democracia contra os extremismos e negacionismos. Ressaltou interesse do Brasil de aproximar ainda mais as relações com o país, nos campos do comércio, transição energética, tecnologia e, igualmente, na concertação política nos foros internacionais. "Brasil e Índia precisam ter relações da magnitude de suas economias e populações", sentenciou.

Deixe seu Comentário

Leia Também