Lula deve fazer sua primeira visita a um acampamento do MST na sexta-feira (7)

O presidente Lula deve visitar o acampamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) pela primeira vez desde o início do seu atual

mandato na sexta-feira (7), no Quilombo Campo Grande, localizado em Campo

do Meio (335 km de Belo Horizonte), no sul de Minas Gerais.



A informação foi divulgada pelo perfil do MST, e o movimento planeja reunir cerca de 5.000 pessoas para receber o presidente.



Além de destaque para o lançamento do Desenrola Rural, recém-lançado programa de negociação de dívidas de produtores rurais.



Lula tem buscado se reaproximar dos sem-terra com mais intensidade desde o começo do ano, no momento em que atravessa queda de popularidade.

Em 2025, convidou-os para uma reunião em Brasília, prometeu a visita a um acampamento ou assentamento e convidou João Paulo Rodrigues, dirigente do movimento, a integrar a delegação que participa da posse de Yamandú Orsi

como presidente do Uruguai,

no sábado (1º), como mostrou a coluna Painel, da Folha.

