Lula diz que estuda a abertura de um consulado-geral do Brasil em Angola

Em sua declaração à imprensa durante a inauguração da galeria Ovídio de Melo, no Instituto Guimarães Rosa, na Angola, o presidente Lula afirmou que o governo brasileiro vai estudar a implementação de um consulado-geral em Luanda.

"Com aproximadamente 30 mil brasileiros, Angola já abriga nossa maior comunidade em todo o continente africano; por isso, instrui o chanceler Mauro Vieira a estudar a abertura de um consulado-geral em Luanda, que seria o primeiro em um país de língua portuguesa na África", disse o presidente.

Diferente de uma embaixada, que é uma representação diplomática do governo brasileiro junto ao governo do país estrangeiro, o consulado tem a missão de atender questões relativas a brasileiros no exterior, como repatriamentos, hospitalizações e prisões, e também serviços como emissão de vistos ou passaportes e legalização de documentos, entre outros, tanto para brasileiros quanto estrangeiros.

Visita Oficial

O presidente Lula faz em Angola a primeira visita oficial ao continente africano de seu terceiro mandato. Na sexta-feira, ele foi recebido pelo presidente angolano João Lourenço, para uma reunião bilateral, participou de uma sessão solene na Assembleia Nacional de Angola e do encerramento de um fórum empresarial

Amanhã (27), a delegação brasileira viaja para São Tomé e Príncipe, onde acontece a Conferência de chefes de Estado da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).



