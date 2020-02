Lula e Alcolumbre devem se reunir nesta quarta para falar sobre política

Joilson Francelino, com informações do Congresso em Foco

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, deve se reunir nesta quarta-feira (19), com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O local do encontro não foi divulgado, já que não consta na agenda oficial do parlamentar.

Lula está em Brasília desde segunda-feira (17). Na terça-feira (18), ele se reuniu com as bancadas do Partido dos Trabalhadores (PT), na Câmara e no Senado. O ex-presidente deve ficar na Capital Federal até quinta-feira (20), quando prestará depoimento à Polícia Federal.

É a primeira vez que Lula visita Brasília e se reúne com as bancadas no Congresso Nacional depois de sair da cadeia.

