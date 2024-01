Lula e chanceler chinês têm encontro preparatório para visita do presidente da China

Da redação, com informações do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na Base Aérea de Fortaleza (CE), na sexta-feira (19), o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi. A viagem do chanceler chinês é preparatória para uma visita de estado do presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil, a ocorrer, em principio, em data próxima à da reunião de líderes do G20, no Rio, em novembro.

Durante o encontro, Lula e Wang Yi conversaram sobre os investimentos no Brasil da BYD, que está montando uma fábrica de automóveis na Bahia.

O presidente brasileiro e o chanceler chinês falaram também sobre a atual conjuntura internacional, trataram da crescente parceria entre Brasil e China no setor de energias renováveis e discutiram projetos e ações conjuntas na África.

O ministro trouxe os cumprimentos do presidente Xi Jinping e ressaltou que o Brasil é uma prioridade da diplomacia chinesa

