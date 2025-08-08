Lula e Modi discutem comércio bilateral e reafirmam parceria entre Brasil e Índia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta quarta-feira (7), com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, oportunidade em que destacaram os avanços obtidos na visita de Estado de Modi ao Brasil em julho e reafirmaram o compromisso de aprofundar as relações bilaterais.

O comércio entre Brasil e Índia foi um dos principais temas da conversa. Ambos os líderes reiteraram a meta conjunta de elevar o intercâmbio comercial para mais de US$ 20 bilhões até 2030 e manifestaram interesse em ampliar o escopo do acordo comercial entre o MERCOSUL e a Índia. A intenção é facilitar o acesso a mercados e diversificar as trocas, com ênfase em áreas estratégicas como energia, minerais críticos, defesa, saúde e inclusão digital.

Nesse contexto, foi confirmada uma visita de Estado do presidente Lula à Índia no início de 2026. Como parte da preparação, o vice-presidente Geraldo Alckmin viajará ao país em outubro deste ano para participar da reunião do Mecanismo de Monitoramento de Comércio. A delegação incluirá ministros e empresários brasileiros, com o objetivo de fortalecer a cooperação econômica e identificar oportunidades concretas de investimentos bilaterais.

Os dois chefes de governo também discutiram o cenário econômico global e os impactos de tarifas unilaterais impostas recentemente, destacando que Brasil e Índia estão entre os países mais afetados. Reafirmaram a construção de uma ordem econômica internacional mais equilibrada.

Além disso, compartilharam experiências sobre os sistemas de pagamento digital em seus respectivos países, como o PIX no Brasil e a UPI na Índia, com vistas a possíveis iniciativas de integração financeira.

Ao final, Lula e Modi destacaram a importância da cooperação no âmbito do BRICS e a transição da presidência rotativa do bloco, que passará do Brasil para a Índia.

