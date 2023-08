Lula e presidenta do Peru debatem união pela proteção da Amazônia

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Em torno dos interesses comuns da proteção da floresta e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem na região, o presidente Lula e a presidenta do Peru, Dina Boluarte, conversaram sobre o estreitamento das relações bilaterais e a união dos países amazônicos, durante encontro na noite de ontem (7), em Belém (PA).

O presidente brasileiro destacou a importância dos países amazônicos, que integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), terem posição firme e trabalharem de maneira articulada em torno de um compromisso único, além de incluir nesse grupo outros países com grandes reservas tropicais, como República do Congo, República Democrática do Congo e Indonésia.

Os dois países africanos e o asiático são convidados para a Cúpula da Amazônia, que acontece nesta terça e quarta, 8 e 9 de agosto, na capital paraense.

O presidente manifestou interesse em aprofundar relações com o Peru nos campos econômico, político, cultural, educacional e de ciência e tecnologia, defendeu a reativação da Unasul e afirmou que a integração entre os países sul-americanos é fundamental para uma melhor inserção geopolítica global.

A presidenta peruana viaja à Cúpula autorizada pelo Congresso do país e é a única mulher entre os líderes de países amazônicos.

