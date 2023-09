Lula e presidente da Bolívia acertam próximas etapas para construção no rio Mamoré

Sarah Chaves, com informações do Planalto

O presidente Lula em conversa por telefone com o presidente da Bolívia, Luis Arce, tratou da construção da ponte sobre o Rio Mamoré, com a maior brevidade possível, levando em conta os interesses das comunidades fronteiriças locais.

O Mamoré é um rio de origem andina que faz parte da bacia do Amazonas. Nesse sentido, os governos de Brasil e Bolívia identificaram encaminhamento a ser dado às próximas etapas do empreendimento. Acordou-se que o lado brasileiro apresentará, até o fim desta sexta-feira (29), proposta para consideração pelo lado boliviano que reflita os interesses de ambos os países e sua posterior ratificação, segundo o estabelecido pelo Acordo de 2007.

No início de agosto, os presidentes tiveram outro encontro bilateral, em paralelo à Cúpula da Amazônia, em Belém, no Pará, ocasião em que debateram formas de ampliar a cooperação entre os dois países em áreas além da ambiental. Eles trataram sobre questões como desenvolvimento regional, industrialização, integração energética e de transportes e combate ao crime organizado.



"Com respeito ao tema da construção de uma ponte sobre o rio Mamoré, objeto de acordo firmado entre o Brasil e a Bolívia em 2007 e cujo tratamento foi retomado por equipes técnicas dos dois países desde o primeiro semestre de 2023, os governos dos dois países reafirmaram hoje, 27 de setembro, sua disposição de realizar a referida obra com a maior brevidade possível, levando em consideração, em especial, os interesses das comunidades locais nos dois lados da fronteira", diz nota Conjunta dos governos de Brasil e Bolívia sobre a Construção de uma Ponte Internacional sobre o Rio Mamoré.

