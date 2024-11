Lula e presidente do Egito discutem cooperação e assinam termo de parceria estratégica

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Em reunião com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, no Rio de Janeiro, o presidente Lula agradeceu a hospitalidade com que foi recebido no Egito em fevereiro deste ano, e convidou o líder egípcio a visitar o Brasil em 2025 com uma comitiva de empresários.

Os temas internacionais defendidos pelos dois países foram discutidos na reunião de domingo (17), entre eles a reforma da governança global, e possibilidades de cooperação nas áreas industrial, de defesa e também cultural, com intercâmbio de peças históricas para museus brasileiros.

Os dois líderes conversaram ainda sobre a situação em Gaza e assinaram documento de parceria estratégica.

Participaram da reunião os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Margareth Menezes (Cultura). Também participou o assessor especial do presidente da República, Celso Amorim.

