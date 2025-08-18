Lula e Putin conversam por telefone sobre cenário internacional e paz na Ucrânia

Nesta segunda-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma ligação do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A conversa, que durou cerca de 30 minutos, abordou temas da agenda internacional, incluindo a recente reunião entre Putin e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorrida em 15 de agosto, no Alasca. Segundo o líder russo, o encontro foi avaliado como positivo.

Durante o telefonema, Putin também comentou a atuação do Brasil no Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China que busca contribuir para uma saída diplomática ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

O presidente Lula agradeceu o contato e reiterou o compromisso do Brasil com soluções pacíficas para a guerra. Ele reafirmou o apoio do país a negociações que possam levar ao fim do conflito e desejou êxito às tratativas em curso.

