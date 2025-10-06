Menu
Brasil

Lula e Trump têm conversa por vídeo, trocam telefones e prometem se encontrar

O presidente dos E.U.A designou um intermediário para dar continuidade as negociações sobre as tarifas impostas ao Brasil

06 outubro 2025 - 13h00Sarah Chaves    atualizado em 06/10/2025 às 14h33
Presidente Lula e Donald Trump Presidente Lula e Donald Trump   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em uma ligação marcada pelo tom amistoso e cordial, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump conversaram por cerca de 30 minutos na manhã desta segunda-feira (6). O diálogo não constava nas agendas oficiais.

Durante a conversa, Lula e Trump relembraram o bom clima do último encontro entre eles em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU. Ambos demonstraram disposição para fortalecer os laços diplomáticos e econômicos, com destaque para o compromisso de se encontrarem pessoalmente em breve.

Entre as possibilidades discutidas para o encontro presencial estão a Cúpula da ASEAN, na Malásia, uma visita aos Estados Unidos ou outro evento internacional. Lula aproveitou para reiterar o convite a Trump para participar da COP30, que será realizada em 2025, em Belém (PA).

Segundo fontes consultadas pela CNN, o tom da conversa foi positivo e colaborativo, com ambos os líderes evitando qualquer confronto. A principal pauta foi a possibilidade de revisão das tarifas aplicadas pelos EUA a produtos brasileiros.

A ligação também resultou na troca de números de telefone entre os dois presidentes, com o objetivo de manter uma linha direta de comunicação. Além disso, Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para continuar as negociações com as autoridades brasileiras, entre elas o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad.

Do lado brasileiro, acompanharam a conversa o vice-presidente Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim.

Vanguard - Sound

