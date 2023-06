Lula faz apelo a estudantes para que se inscrevam no Enem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a reforçar, nesta terça-feira (13), o apelo para que jovens participem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Interessados tem até sexta-feira (16) para se inscrever, na Página do Participante. Segundo o presidente, o país precisa voltar a valorizar o Enem, que chegou a ter 16 milhões de inscritos.

“É importante que todas as pessoas que tenham idade para se inscrever no Enem se inscrevam até o dia 16. Nós precisamos recuperar a força do Enem. É importante que todos que queiram fazer uma universidade se inscrevam para ter a oportunidade de ser doutor ou doutora”, disse Lula no programa com transmissão pela internet Conversa com o Presidente. O bate-papo com transmissão pelas redes sociais deve ser realizado semanalmente, às 8h30 de terças-feiras.

Na semana passada, ao incentivar a inscrição no exame, o presidente afirmou que “educação é a base fundamental para o crescimento da pessoa humana e para o crescimento de um país”. A afirmação foi feita durante cerimônia de inauguração do campus Paulista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), na região metropolitana do Recife.

A taxa de inscrição do Enem é R$ 85 e deve ser paga até 21 de junho. O exame será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro.

