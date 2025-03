Lula inicia agenda em visita de Estado ao JapÃ£o

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Após sua chegada em Tóquio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da primeira-dama, Janja iniciou sua agenda no Japão nesta terça-feira (25), ao ser recebido pelo Imperador Naruhito e pela Imperatriz Masako e participar da Cerimônia de Boas-Vindas, no Palácio Imperial.

Em 2025, comemoram-se os 130 anos das relações diplomáticas Brasil–Japão. Ano passado, Brasil e Japão registraram intercâmbio comercial de US$ 11 bilhões, com superávit brasileiro de US$ 146,8 milhões.

A relação entre Brasil e Japão foi elevada ao status de Parceria Estratégica Global em 2014, durante visita do então primeiro-ministro Shinzo Abe ao Brasil. Ainda nesta terça, Lula participa de reunião com integrantes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC).

Esta é a quinta vez que Lula visita o Japão, mas a primeira em visita de Estado, já que o país asiático tem por tradição realizar apenas uma visita de Estado por ano. A última, contudo, ocorreu em 2019 com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desde então, em função da pandemia de Covid-19, não houve nenhuma.

AGENDA

Na quarta-feira (26), Lula terá reunião com sindicatos japoneses e participação no Fórum Empresarial Brasil-Japão. Pelo lado brasileiro, estarão empresários dos setores de alimentos, agronegócio, aeroespacial, bebidas, energia, logística e siderurgia, entre outros.

No fim da tarde, Lula se reúne com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka. Na sequência, ambos participam de Cerimônia de Assinatura de Atos.

Está previsto a assinatura de acordos bilaterais em áreas como ciência e tecnologia, combustíveis sustentáveis, educação, pesca, recuperação de pastagens/terras agrícolas, entre outras.

Na quinta-feira (27) Lula irá a Hanói, no Vietnã, para a segunda parte da viagem à Ásia.

