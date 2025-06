Lula lamenta morte de oito pessoas em queda de balão em Santa Catarina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota oficial para lamentar a queda de um balão em Santa Catarina que deixou oito mortos e colocar o governo federal à disposição das vítimas e autoridades locais.

“Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes”, diz o texto da nota, que foi publicada também nos perfis verificados de Lula nas redes sociais.

A tragédia ocorreu por volta das 9h na cidade de Praia Grande, famosa pelos passeios de balão sobre os cânions de grande beleza cênica da região, que fica próxima ao Parque Nacional de Aparados da Serra e ao Parque Nacional da Serra Geral.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o balão pega fogo no ar antes de despencar no solo.

O governador Jorginho Mello confirmou, às 11h, que havia 21 pessoas no balão de ar quente, das quais oito morreram e 13 sobreviveram e foram encaminhadas a hospitais da região. As vítimas da tragédia ainda não foram identificadas.

