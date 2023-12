Lula participa de almoço com os repatriados da Faixa de Gaza nesta segunda-feira

Neste fim de semana, chegou ao Brasil o voo trazendo 16 brasileiros e binacionais e 14 familiares palestinos resgatados de Gaza. Desde o início do conflito no Oriente Médio, em 7 de outubro, foram 12 voos de repatriação coordenados pelo Governo Federal.

Essa foi a terceira operação de repatriação específica com brasileiros que estavam em Gaza, um processo que exige articulação mais complexa, pois a única fronteira para a saída de civis da zona de guerra é no sul do enclave, em Rafah, na divisa com o Egito.

Após o resgate de 1.555 pessoas, o presidente Lula participa, no dia de Natal, do Almoço de Boas-Vindas aos repatriados que chegaram da Faixa de Gaza no último sábado (23). O evento será nesta segunda-feira (25),às 12h, no Hotel de Trânsito na Base Aérea de Brasília.

