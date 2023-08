Lula passará por cirurgia no quadril em setembro

Sarah Chaves, com informações do G1

No próximo dia 29 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma cirurgia no quadril no próximo dia 29 de setembro, em Brasília. A cirurgia deve ser conduzida pelos médicos do hospital Sírio Libanês que já acompanham o presidente nos últimos meses.

A data foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada em seguida pela GloboNews.

Lula sofre de artrose no quadril há vários anos. A necessidade de cirurgia já tinha sido confirmada pelo Palácio do Planalto, que afirmou que o presidente passaria por uma "operação programada, nada urgente".

Em julho, durante transmissão em redes sociais, Lula chegou a dizer que pretendia passar pelo procedimento até outubro, porque "ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro".

A equipe médica do presidente ainda não informou estimativa do prazo de recuperação da cirurgia.



