Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Lula quer Jorge Messias e ministros do STF preferem Pacheco para vaga de Barroso

A sucessão teria sido o motivo do encontro do presidente com membros da Corte na noite de terça-feira (14), no Palácio da Alvorada

15 outubro 2025 - 11h24Sarah Chaves
Jorge Messias e Rodrigo PachecoJorge Messias e Rodrigo Pacheco   (Daniel Estevão / AscomAGU e Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com ministros da Suprema Corte na noite desta terça-feira (14), no Palácio da Alvorada para discutir a indicação do substituto de Luís Roberto Barroso.

Conforme a CNN Brasil, estiveram presentes os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também participou da reunião.

A ideia do petista, de acordo com assessores presidenciais, é apresentar o nome de seu favorito para mensurar a aceitação na Suprema Corte, como fez antes de anunciar Cristiano Zanin e Flávio Dino. Hoje, o favorito do presidente é o advogado-geral da União, Jorge Messias. No entanto, na Suprema Corte há simpatia maior pela indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Nos últimos dias, de acordo com relatos feitos à CNN Brasil, interlocutores do presidente chegaram a procurar ministros do STF para ouvir opiniões sobre o perfil que deve ser escolhido pelo petista.

Segundo o blog Andreia Sadi, uma ala da Corte (composta por ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes) saiu da conversa reforçando que há uma preocupação com o perfil do novo ministro e defendendo o nome de alguém que possa dar "relevância e musculatura política" para o STF.

Lula já deixou claro que o critério principal de sua escolha será a confiança, o mesmo utilizado nas indicações de Zanin e Dino.
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento no qual sancionou a CNDB
Brasil
Professores poderão solicitar carteira nacional do docente a partir de 16 de outubro
Lara Lima
Brasil
Brasil conquista segunda medalha no Mundial de halterofilismo paralímpico
Tremor de terra entre Tocantins e Bahia
Brasil
Moradores relatam tremor de terra entre Tocantins e Bahia
Presidente Lula e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi
Brasil
Brasil e Índia firmam novos acordos de cooperação jurídica e econômica
Horário de verão foi descartado pelo governo neste ano
Brasil
Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz ministro de Minas e Energia
Mulher que ingeriu "falsa couve" com a família morre após intoxicação
Brasil
Mulher que ingeriu "falsa couve" com a família morre após intoxicação
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Justiça
"Receio de fuga", diz Moraes ao negar revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Com Bolsonaro condenado, STF inicia julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe
Sucuri de cinco metros é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Goiás
Brasil
Sucuri de cinco metros é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Goiás
Foto: Ilustrativa /
Brasil
AGU força Facebook a remover grupo que abastecia falsificadores de bebidas alcoólicas

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã