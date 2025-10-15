Lula quer Jorge Messias e ministros do STF preferem Pacheco para vaga de Barroso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com ministros da Suprema Corte na noite desta terça-feira (14), no Palácio da Alvorada para discutir a indicação do substituto de Luís Roberto Barroso.



Conforme a CNN Brasil, estiveram presentes os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também participou da reunião.



A ideia do petista, de acordo com assessores presidenciais, é apresentar o nome de seu favorito para mensurar a aceitação na Suprema Corte, como fez antes de anunciar Cristiano Zanin e Flávio Dino. Hoje, o favorito do presidente é o advogado-geral da União, Jorge Messias. No entanto, na Suprema Corte há simpatia maior pela indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Nos últimos dias, de acordo com relatos feitos à CNN Brasil, interlocutores do presidente chegaram a procurar ministros do STF para ouvir opiniões sobre o perfil que deve ser escolhido pelo petista.



Segundo o blog Andreia Sadi, uma ala da Corte (composta por ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes) saiu da conversa reforçando que há uma preocupação com o perfil do novo ministro e defendendo o nome de alguém que possa dar "relevância e musculatura política" para o STF.



Lula já deixou claro que o critério principal de sua escolha será a confiança, o mesmo utilizado nas indicações de Zanin e Dino.



