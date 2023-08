Cúpula da Amazônia: Lula recebe presidentes dos Congos

Sarah Chaves, com informações do Planalto

O último compromisso oficial do presidente Lula no período da Cúpula da Amazônia, teve encontro com o presidente da República do Congo, Denis Sassou N'guesso nessa quarta-feira (9). A conversa ocorreu na estrutura do Hangar Centro de Convenções, em Belém (PA).

O evento oficial na capital paraense envolveu, além dos países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), nações que contam com grandes extensões de florestas tropicais preservadas, casos de Indonésia, República Democrática do Congo e da própria República do Congo.

Em conjunto, os países decidiram se unir em voz única para negociar com o mundo, com maior representatividade, inclusive no que se refere aos compromissos de financiamento climático assumidos pelos países ricos. O conceito ficou expresso no Comunicado Conjunto dos Países Florestais em Desenvolvimento em Belém, divulgado ao fim da cúpula.

No encontro bilateral, Lula comentou sobre as diversas visitas que realizou à África em seus primeiros mandatos e a necessidade de o Brasil voltar a ter atenção ao continente. O presidente do Congo lembrou a visita de Lula ao seu país em outubro de 2007 e o contato amistoso que tiveram em junho, durante a Cúpula por um Novo Pacto de Financiamento Global, realizada em Paris.

Denis Sassou N'guesso comentou dos desafios de seu país de manter a segurança alimentar da população e das necessidades técnicas e financeiras de fomentar a produção agropecuária. Ele avalia que o Brasil teria muito a contribuir com a expertise que já tem no setor.

República Democrática do Congo

Em encontro bilateral na tarde de quarta-feira (9), Lula e o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, conversaram sobre a ampliação das relações comerciais e nas áreas de Educação e Ciência e Tecnologia entre os dois países.

O presidente do país africano destacou a necessidade de o país ampliar a agricultura para garantir a segurança alimentar, desestruturada por anos de guerra civil e pela concentração das atividades econômicas na mineração.

Lula falou do carinho que tem pela África, manifestou interesse em visitar o país africano e contou sobre os programas sociais retomados desde janeiro e que podem ser replicados na República Democrática do Congo.

