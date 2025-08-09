Menu
Menu Busca sábado, 09 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Lula recebe telefonema de Putin e falam sobre a guerra na Ucrânia e cooperação bilateral

Os líderes reforçaram o compromisso de estreitar ainda mais a relação e realizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano

09 agosto 2025 - 11h48Sarah Chaves, com Secom/Presidência    atualizado em 09/08/2025 às 12h24
Presidente Lula e o líder russo, Vladimir PutinPresidente Lula e o líder russo, Vladimir Putin   (CNN)

Neste sábado (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma ligação telefônica do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir temas de interesse bilateral e internacional. A conversa, que durou cerca de 40 minutos, abordou, entre outros assuntos, os esforços diplomáticos para a paz entre Rússia e Ucrânia.

Durante a ligação, Putin compartilhou detalhes sobre suas discussões em andamento com os Estados Unidos e os mais recentes esforços pela paz na região. Ele agradeceu ao Brasil pelo interesse e apoio contínuo na busca por uma solução pacífica para o conflito.

Em resposta, Lula reafirmou a posição histórica do Brasil em favor do diálogo e da mediação, destacando que o governo brasileiro está à disposição para contribuir no que for necessário. O presidente também mencionou a importância do Grupo de Amigos da Paz, iniciativa de Brasil e China, como um espaço de diálogo e diplomacia.

Além dos temas de paz, os dois presidentes discutiram o atual cenário político e econômico global e a cooperação no âmbito do BRICS. Putin parabenizou o Brasil pelo sucesso da Cúpula do BRICS, realizada em julho no Rio de Janeiro, destacando os avanços alcançados durante o evento.

Os presidentes também reforçaram o compromisso de estreitar ainda mais a relação bilateral e indicaram a intenção de realizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Coletiva de integrantes do governo para explicar vetos
Brasil
Lula veta 63 pontos da Lei de Licenciamento incluindo restrição a povos indígenas
JD1TV: Neve é registrada no Sul do Brasil e temperaturas continuam abaixo de 10°C
Brasil
JD1TV: Neve é registrada no Sul do Brasil e temperaturas continuam abaixo de 10°C
Mulher espancada com mais de 60 socos mostra rosto após cirurgia de reconstrução facial
Brasil
Mulher espancada com mais de 60 socos mostra rosto após cirurgia de reconstrução facial
Petrobras reverte prejuízo e lucra R$ 26,65 bilhões no segundo trimestre de 2025
Brasil
Petrobras reverte prejuízo e lucra R$ 26,65 bilhões no segundo trimestre de 2025
Morre Arlindo Cruz, ícone do samba
Brasil
Morre Arlindo Cruz, ícone do samba
Presidente Lula e Narendra Modi
Brasil
Lula e Modi discutem comércio bilateral e reafirmam parceria entre Brasil e Índia
Foto: Alexandre Loureiro / Riotur
Brasil
Carnaval do Rio é reconhecido como manifestação da cultura nacional
Foto: Unsplash
Brasil
Brasil institui Programa de Acolhimento Humanitário a Repatriados e Deportados
Deputado federal Rodolfo Nogueira
Política
"O que importa é estar junto com Bolsonaro", diz deputado sobre divisão no PL em MS
Polícia faz ação contra influenciadores que divulgam Jogo do Tigrinho
Brasil
Polícia faz ação contra influenciadores que divulgam Jogo do Tigrinho

Mais Lidas

Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande