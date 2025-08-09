Lula recebe telefonema de Putin e falam sobre a guerra na Ucrânia e cooperação bilateral

Neste sábado (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma ligação telefônica do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir temas de interesse bilateral e internacional. A conversa, que durou cerca de 40 minutos, abordou, entre outros assuntos, os esforços diplomáticos para a paz entre Rússia e Ucrânia.

Durante a ligação, Putin compartilhou detalhes sobre suas discussões em andamento com os Estados Unidos e os mais recentes esforços pela paz na região. Ele agradeceu ao Brasil pelo interesse e apoio contínuo na busca por uma solução pacífica para o conflito.

Em resposta, Lula reafirmou a posição histórica do Brasil em favor do diálogo e da mediação, destacando que o governo brasileiro está à disposição para contribuir no que for necessário. O presidente também mencionou a importância do Grupo de Amigos da Paz, iniciativa de Brasil e China, como um espaço de diálogo e diplomacia.

Além dos temas de paz, os dois presidentes discutiram o atual cenário político e econômico global e a cooperação no âmbito do BRICS. Putin parabenizou o Brasil pelo sucesso da Cúpula do BRICS, realizada em julho no Rio de Janeiro, destacando os avanços alcançados durante o evento.

Os presidentes também reforçaram o compromisso de estreitar ainda mais a relação bilateral e indicaram a intenção de realizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano.

