Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Lula relata problema em avião da FAB durante viagem ao Pará

"Tivemos que descer com medo que pegasse fogo", disse o presidente; após o episódio ele foi à Basília "agradecer"

03 outubro 2025 - 10h50Sarah Chaves
Presidente Luiz Inácio Lula da SilvaPresidente Luiz Inácio Lula da Silva   (TV Liberal)

Durante entrevista à TV Liberal nesta sexta-feira (3), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou um problema ocorrido com a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) durante sua viagem ao Pará. Segundo ele, o incidente aconteceu antes de um voo para a ilha de Marajó.

Lula contou que o avião do modelo Casa apresentou falha ainda no solo, o que obrigou sua equipe a desembarcar rapidamente por precaução. “Tivemos que descer do avião com medo que pegasse fogo”, relatou.

O presidente está no estado desde a última quinta-feira (2), em agendas relacionadas à COP30. Após o susto, ele visitou a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. "Eu fui agradecer à Nossa Senhora de Nazaré".

De acordo com nota oficial do Palácio do Planalto, o problema ocorreu na manhã de quinta-feira, quando Lula se preparava para viajar de Belém a Breves, no arquipélago do Marajó. O trajeto seria feito em um C-105 Amazonas, da FAB, usado em pistas curtas e não pertencente à frota presidencial. O defeito foi detectado durante o acionamento dos motores, ainda em solo.

Seguindo os protocolos de segurança, a FAB acionou uma aeronave reserva, um C-97 Brasília, que sempre acompanha deslocamentos presidenciais. O voo foi concluído sem intercorrências e o presidente cumpriu toda a agenda prevista em Breves com segurança. A troca de aeronave não alterou os compromissos nem o roteiro da visita oficial ao estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Benedito Gonçalves -
Internacional
Ministro que declarou Bolsonaro inelegível sofre sanção dos EUA
Unsplash
Brasil
Governo Federal regulamenta 'Gás do Povo' para famílias de baixa renda
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
'Preso' em casa, Moraes manda defesa decidir se Bolsonaro quer dar entrevistas
Sala de Situação, criada para monitorar e coordenar a resposta nacional
Brasil
Metanol: Hospitais serão abastecidos com etanol para tratar de intoxicações
Policial feminina -
Justiça
STF estabelece regras de altura para concurseiros a cargos de segurança pública
Nova lei garante material de campanha eleitoral em braille
Brasil
Nova lei garante material de campanha eleitoral em braille
Foto: Ilustrativa /
Política
Fim da obrigatoriedade de autoescola gera críticas do setor em MS
Cantor Milton Nascimento
Brasil
Milton Nascimento é diagnosticado com demência por corpos de Lewy
 Foto: Lucas Jozino/TV Globo
Brasil
Distribuidoras de bebidas são fiscalizadas por suspeita de contaminação por metanol
Metanol
Brasil
Pernambuco investiga possíveis casos de intoxicação por metanol

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital