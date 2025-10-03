Lula relata problema em avião da FAB durante viagem ao Pará

Durante entrevista à TV Liberal nesta sexta-feira (3), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou um problema ocorrido com a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) durante sua viagem ao Pará. Segundo ele, o incidente aconteceu antes de um voo para a ilha de Marajó.

Lula contou que o avião do modelo Casa apresentou falha ainda no solo, o que obrigou sua equipe a desembarcar rapidamente por precaução. “Tivemos que descer do avião com medo que pegasse fogo”, relatou.

O presidente está no estado desde a última quinta-feira (2), em agendas relacionadas à COP30. Após o susto, ele visitou a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. "Eu fui agradecer à Nossa Senhora de Nazaré".

De acordo com nota oficial do Palácio do Planalto, o problema ocorreu na manhã de quinta-feira, quando Lula se preparava para viajar de Belém a Breves, no arquipélago do Marajó. O trajeto seria feito em um C-105 Amazonas, da FAB, usado em pistas curtas e não pertencente à frota presidencial. O defeito foi detectado durante o acionamento dos motores, ainda em solo.

Seguindo os protocolos de segurança, a FAB acionou uma aeronave reserva, um C-97 Brasília, que sempre acompanha deslocamentos presidenciais. O voo foi concluído sem intercorrências e o presidente cumpriu toda a agenda prevista em Breves com segurança. A troca de aeronave não alterou os compromissos nem o roteiro da visita oficial ao estado.

